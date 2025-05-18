حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية المجازر الإسرائيلية في غزة

حملت حركة حماس “الإدارة الأمريكية مسؤولية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بمنحها حكومة الاحتلال الإرهابي غطاءً سياسياً وعسكريا”.

وقالت حماس في بيان لها الأحد إن “استهداف خيام النازحين وإحراقها بمن فيها من مدنيين أبرياء؛ هو جريمة وحشية جديدة، تجسّد فاشية حكومة مجرم الحرب نتنياهو وانتهاكها الصارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية”.

واستهجنت حماس “حالة الصمت والعجز الذي تقابِل به منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها ودول العالم هذه الجرائم الوحشية، والانتهاكات غير المسبوقة لكل قوانين الحروب التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته الفاشية”.

ودعت حماس “الدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذه المجازر والإبادة المستمرة واتخاذ إجراءات فاعلة لإغاثة شعبنا، وإمداده بما يلزم لدعم صموده على أرضه”.

واستشهد 106 فلسطينيين منذ فجر الأحد، جراء غارات شنها جيش العدو الاسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة في تصعيد إسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام