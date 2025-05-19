مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 19-5-2025

عرباتُ جدعون تطحنُ ما تبقّى من آمالٍ للتوصلِ الى وقفٍ لاطلاقِ النارِ في غزة، والاعلامُ العبريُ يَعتبرُها مركباتٍ لانقاذِ بنيامين نتنياهو من السقوطِ السياسي.. امّا السقوطُ الانسانيُ والاخلاقيُ الامميُ فلن يُنقِذَهُ بضعُ شاحناتٍ تحملُ الدقيقَ الى القطاعِ المحاصرِ حتى الموت..

بجذوةِ المقاومةِ التي لن تموتَ يرمي اهلُ القطاعِ عرباتِ جدعون وما تَحمل، مستهدفينَ الآلياتِ الصهيونيةَ التي تتقدمُ داخلَ القطاعِ في جولةٍ جديدةٍ من الاجتياحِ تحتَ اعينِ دونالد ترامب وشركائِه في المنطقة.

والمنطقُ الصهيونيُ نفسُه يحاولونَ اِحكامَه على ارضِ الجنوبِ اللبناني بعدوانٍ يوميٍّ وغاراتٍ ادت الى ارتقاءِ شهيدٍ في حولا واصابةِ شخصينِ في صْرِبِّين على مسمعِ ومرأى اهلِ التحريرِ الدبلوماسيّ ، المنتظرينَ الساكتينَ عن ايِّ ردٍّ فعلٍ حتى شكوَى الى الاممِ المتحدةِ ضدَ العدوانيةِ الصهيونيةِ المتماديةِ على عمومِ الاراضي والسيادةِ اللبنانية..

ومن الاراضي المصريةِ كانت مواقفُ رئيسِ الجمهوريةِ جوزاف عون المتمسكةُ بمطلبِ التحريرِ وتطبيقِ الـ1701 فيما دعمَ الرئيسُ المصريُ عبد الفتاح السيسي الحقَ اللبنانيَ بوقفِ العدوانِ الاسرائيلي واعادةِ الاعمارِ والاستقرارِ الداخلي على قواعدِ الهدوء والانتظام ..

وعلى قواعدِ الوفاءِ والاخلاصِ والحكمةِ وصدقِ الانتماءِ الى الارضِ المرويةِ بدماءِ الشهداءِ كانَ خيارُ البقاعيين بحفظِ الوصية – حفظِ المقاومةِ باشفارِ العيونِ وليس فقط بصناديقِ الاقتراع. فكلُ الشكرِ لاهلِ الحميّةِ من كلِّ ضيعةٍ وبلدةٍ ومدينةٍ بقاعيةٍ حَفِظت الامانةَ والوصيةَ وتمسكت بالوفاءِ والانماءِ مُزيّنِيْنَ البقاعَ بعرسٍ ديمقراطيٍّ حسمَ للقاصي والداني انَ الخيارَ مقاومة، وانَ مدينةَ الشمسِ ومنطقتَها خزانُ الاباء..

وفي بيروتَ اثبتت اوراقُ الفرزِ الانتخابيةُ انَ امتعاضاً كبيراً سَجّلَهُ اهلُ المدينةِ ضدَّ من عاثُوا باجوائِها تطاولاً وتحريضاً بخطابٍ استعلائيٍّ لفرضِ مناصفةٍ لا يمكنُ تأمينُها الا بخطابٍ وطني، واَثبتت عملياتُ الفرزِ انَ الثنائيَ الوطنيَ كانَ عندَ كلمتِه وانه لولا التزامُه لكانَ الاختلالُ بالمناصفةِ اكبرَ بكثيرٍ من الخرقِ الذي سُجِّلَ وفقَ النتائجِ الاولية ..

المصدر: قناة المنار