مقتل جندي صهيوني في شمال غزة يرفع حصيلة قتلى جيش العدو إلى 857 منذ بدء الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده خلال معارك شمال قطاع غزة، في ظل استمرار المواجهات العنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي، أنه تم السماح بنشر هوية الجندي القتيل، وهو الرقيب يوسف يهودا حيراك (22 عاما)، من كتيبة الهندسة القتالية 601، وقد أبلغت عائلته بالنبأ.

وتواصل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى جانب فصائل المقاومة الأخرى، التصدي لتوغلات قوات الاحتلال في مختلف محاور قطاع غزة، مؤكدة أنها تواصل إيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف الجنود الإسرائيليين، في ظل استمرار ما تصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية” التي يشنّها الاحتلال على القطاع.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش منذ بداية الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد قتل أكثر من857 جنديا إسرائيليا، بينما أُصيب الآلاف بجراح متفاوتة، ما يعكس حجم الكلفة البشرية التي تتكبدها إسرائيل في هذه الحرب المستمرة منذ أكثر 18 شهرا.

ووفقا للبيانات الصادرة عن جيش العدو الإسرائيلي، فإن 415 جنديا خلال المعارك البرية في القطاع، فيما أصيب 5891 جنديا بجروح متفاوتة، بينهم 2667 جنديا أصيبوا خلال المعارك في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الرسمية الخاصة بالمصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب لا تشمل جميع الحالات، إذ تستثني الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل روتيني وليس بسبب حادث تشغيلي، بالإضافة إلى من وصلوا إلى غرف الطوارئ ولم تُسجل لهم إصابات تتطلب إدخالا إلى المستشفى، أو لم تحدد درجة خطورتها، بما في ذلك الإصابات الطفيفة أو ما دون ذلك.

وتقوم إدارة الموارد البشرية في الجيش بنقل هذه البيانات، التي تقتصر غالبا على الحالات الخطيرة أو التي تستدعي متابعة طبية متقدمة. ويشار إلى أن حصيلة الجرحى ما تزال متغيرة، ويجري تحديثها باستمرار، مع التركيز على الحالات الأشد خطورة فقط.

المصدر: عرب48