العدو الإسرائيلي يواصل خرق إعلان وقف إطلاق النار وانتهاك السيادة اللبنانية

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “الطيران المسّير الاسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة المنصوري جنوب لبنان”.

بدوره، لفت مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان له الى أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري قضاء صور، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.

وكان العدو الاسرائيلي اعتدى الاثنين على عدة قرى جنوبية منها حولا وكفركلا وصربين والضهيرة ما ادى الى ارتقاء شهيد واصابة شخص وإحداث أضرار مادية في الممتلكات.

وهذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لاعلان وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية ترسم علامات استفهام عن إمكانية حماية لبنان بالسبل السياسية والدبلوماسية امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: موقع المنار