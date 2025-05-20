الرئيس بري دعا الى جلسة للجان المشتركة بعد غد الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2025 - 19:06

الرئيس بري دعا الى جلسة للجان المشتركة بعد غد الخميس

منذ 1 ساعة 20 May، 2025
الرئيس نبيه بري
لبنان

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 22 أيار 2025 وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي :
–  إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية .

– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ .

– إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي .

– إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب .
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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