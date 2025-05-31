الدفاع اليمنية للمستوطنين الصهاينة: سياسات المجرم نتنياهو ستطيل أيامكم ولياليكم داخل الملاجئ

دعت وزارة الدفاع اليمنية “المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة داخل الكيان الصهيوني سرعة المغادرة لأن البيئة لن تكون آمنة”، وتابعت “الأفضل القيام بذلك ما دامت الفرصة مواتية”.

وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية السبت إن “صواريخنا مصممة في حال اعتراضها إلى التشظي لتصيب أهداف أكثر بما يجعل منظومات العدو الصهيوني بلا فائدة وعلى كل صهيوني تحسس رأسه تحسباً لسقوطها”.

ولفت المصدر الى ان “صواريخ اليمن لن تتوقف عن استهداف الكيان الصهيوني المجرم إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة”، واكد للمستوطنين الصهاينة ان سياسات المجرم نتنياهو ستطيل أيامكم ولياليكم داخل الملاجئ في الأيام القادمة”.

المصدر: موقع المنار