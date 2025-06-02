اعشاب مهمة تساعد الطلاب على الحفظ والتركيز

مع اقتراب مواعيد الامتحانات المدرسية او الرسمية، يواجه الطلاب تحديات متعددة تتطلب تركيزًا ذهنيًا عاليًا وقدرة على التذكر والاستيعاب، ولأن التغذية السليمة والعادات الصحية تلعب دورًا أساسيًا في دعم الأداء العقلي، يمكن لبعض الأعشاب الطبيعية أن تكون عونًا حقيقيًا في هذه الفترة.

يبحث الكثير من الطلبة عن أعشاب يمكنها أن تحسن عمل الذاكرة وتجعلهم أكثر انتباهًا وتركيزًا خاصة فترة الامتحانات، قد يساعد عدد من الأعشاب والتوابل على تحسين صحة دماغك، وقد يكون بعضها موجودًا بالفعل في منزلك.

في حلقتنا اليوم ان نسلط الضوء على اعشاب عرفت منذ القدم وأثبتت الدراسات الحديثة أهميتها في مساعدة الطلاب على التركيز والدراسة والاستذكار، هذه الأعشاب قد تكون أكثر فاعلية من عادة شرب القهوة والشاي والنسكافيه ، والأهم من ذلك انها، وبحسب الخبراء، اكثر امانا وأسلم من الناحية الصحية.

نتعرف اليوم على تلك الأعشاب من الاختصاصي في الصيدلة والطب التجانسي الدكتور محمد طرابلسي ليوضح لنا عن مخاطر شرب المنبهات “الشاي والقهوة …” والعدد المسموح به للتخفيف من اثارها الجانبية على صحة الطالب:

بعض البدائل الامنة التي ينصح بها الدكتور طرابلسي وطريقة تناولها:

هل المواد التي ذكرها الدكتور تغش في الاسواق:

بماذا ينصح الطلاب للاستفادة القصوى من الاعشاب التي ذكرت:

المصدر: موقع المنار