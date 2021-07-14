طرد الغازات من البطن نهائيًا

تعتبر غازات البطن من المشاكل المزعجة التي يعاني منها معظم الأشخاص حيث تسبب انتفاخا واضحا بالمعدة لكن لاتقلق..

علاج غـازات البـطن بالأعشاب ممكن وسهل جداً. نستعرض في ما يلي أشهرها.

البابونج: يكشف البابونج عن خصائص مضادة للتقلصات والالتهابات مما يساعد على تقليل حرقة المعدة وتهدئتها، وتخفيف الغازات والتشنجات.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة تساعد على إزالة الانتفاخ وغـازات البطن، ومعالجة التهاب الأمعاء.

النعناع: يُخفف النعناع من تشنجات الجهاز الهضمي والمرارة ويساعد في القضاء على غازات البطـن. يمكن مضغ أوراق النعناع بعد تناول الوجبات، أو إضافة ملعقة من النعناع المجفف إلى كأس من الماء المغلي وترك المزيج عشر دقائق، قبل شربه.

الكمون الحب: له فعالية سريعة ومدهشة بالتخلص من غازات البطن.

المصدر: وكالات