إعلام إسرائيلي يكشف عن خسائر “إسرائيل” بعد 600 يوم من الحرب

كشفت “القناة 12” الإسرائيلية، امس الأربعاء، عن تكاليف الحرب البشرية والاقتصادية التي تتكبّدها “إسرائيل”، في ظل استمرار الحرب منذ 600 يوم.

وأكدت القناة أنّ نحو 16 ألف جندي في “الجيش” الإسرائيلي أصيبوا خلال الحرب، منهم نحو 50% يعانون من صدمات نفسية.

على الصعيد الاقتصادي، بلغت التكلفة المباشرة للحرب على ميزانيّة “إسرائيل” نحو 171 مليار “شيكل” (أكثر من 46 مليار دولار)، موضحةً أنّ هذا الرقم يعني أنّ كل يوم حرب يكلّف نحو 300 مليون “شيكل”.

بينما لفتت القناة إلى أنّ هذه التكاليف لا تشمل النفقات غير المباشرة مثل التعويضات وتكاليف الإخلاء، وغيرها من التكاليف التي لا تندرج تحت ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية.

وأثارت هذه التكاليف الاقتصادية الكبيرة مخاوف لدى وزارة مالية الاحتلال، إذ تحدثت عن تخوف من أن يكون من الضروري إعادة فتح ميزانية عام 2025 نتيجة تجاوزات مالية بمليارات “الشواكل”.

وتوقعت الوزارة أنّ يقود ذلك إلى مزيد من تقليصات الميزانية ورفع الضرائب في عام 2026 أيضاً، حيث أنّ الواقع المالي في ظل الحرب أدى إلى ما يُعرف بـ”ميزانية التقشف لعام 2025″، والتي شملت رفع ضرائب بهدف تمويل نفقات الحرب المتصاعدة.

المصدر: مواقع اخبارية