قوى الأمن: توقيف شخصين لحيازتهما مخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني في بيان لها الجمعة عن توقيف شخصين في محلة الفنار لحيازتهما المخدرات.

وقال البيان “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في المناطق اللّبنانية كافّة، تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حوالى الساعة 23،00 من تاريخ 28-05-2025، أثناء تنفيذها حاجزًا أمنيًّا في محلّة الفنار- مقابل الجامعة اللبنانيّة، من توقيف شخصين على متن سيّارة نوع هوندا بالرّغم من محاولتهما الفرار، وهما كلّ من: ش. ن. (مواليد عام 2002، لبناني) ج. ق. (مواليد عام 2004، لبناني) لحيازتهما كميّة من مادة الماريجوانا، ومطحنتين لطحن هذه المادّة، ودفتري لف، ومبلغًا ماليًّا بالعملتين الأميركيّة واللبنانيّة”.

وتابع البيان “تمّ ضبط السّيّارة والمواد المخدّرة، وأودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام