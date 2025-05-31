طه ناجي في ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي: جرح لم يلتئم

قال النائب طه ناجي “‏بعد ٣٨ سنة على اغتيال الرئيس رشيد كرامي، لا تزال طرابلس ولبنان يفتقدان رجل دولة بصلابته ورؤيته”.

واضاف ناجي في حديث له السبت “كان الشهيد الرئيس صوت عقل في زمن الجنون ورمز كرامة في زمن الانكسار”، واكد ان “غيابه جرح لم يلتئم”.

يذكر انه في الأول من حزيران/يونيو من العام 1987 اغتيل رئيس مجلس الوزراء اللبناني رشيد كرامي، عبر تفجير طائرة مروحية عسكرية تابعة للجيش اللبناني كانت تنقله من طرابلس (شمال) الى العاصمة بيروت.

وقد أدين رئيس ميليشيا القوات اللبنانية سمير جعجع باغتياله وحكم عليه بالإعدام قبل ان تخفض العقوبة الى الأشغال الشاقة المؤبدة، لكن في 19 تموز/يوليو من العام 2005 صدر قانون للعفو عن جعجع في جرائم عدة سبق ان أدين بها من بينها جريمة اغتيال الرئيس كرامي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام