البساط يحذر التجار وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من رفع الأسعار بشكل غير مبرر

قال وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية عامر بساط في بيان له السبت إنه “في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي برفع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت، نحذّر جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر”، وأكد أن “أي مخالفة في هذا السياق ستُواجَه بأقصى درجات الحزم”.

وشدد البساط على أن “مديرية حماية المستهلك ستكثف حملاتها الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية وستُحيل كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمواطنين إلى القضاء المختص مع المطالبة بفرض أقصى العقوبات القانونية بحقهم”، وتابع “حرصًا على تعزيز دور المواطنين في حماية حقوقهم، يدعو الوزير بساط اللبنانيين إلى تحميل تطبيق MOET Digital Services الرسمي عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/app/id6483808579 وذلك لتقديم الشكاوى، توثيق المخالفات ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، بما يضمن الشفافية والمحاسبة”.

واضاف البساط ان “وزارة الاقتصاد والتجارة ستظل في موقع المواجهة لكل مظاهر الجشع والاحتكار، حمايةً للقدرة الشرائية، وضمانًا لاستقرار الأسواق، ولن تتهاون مع أي جهة تخالف القوانين أو تعبث بلقمة عيش المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام