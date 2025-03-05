بساط: وزارة الاقتصاد ستكون إلى جانب المواطنين والمستهلكين في مواجهة أي استغلال غير مشروع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 23:34

بساط: وزارة الاقتصاد ستكون إلى جانب المواطنين والمستهلكين في مواجهة أي استغلال غير مشروع

منذ 2 ساعة 5 March، 2025
وزارة الاقتصاد والتجارة
لبنان

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية عامر بساط أن “مديرية حماية المستهلك كثّفت جولاتها الرقابية على المحال التجارية ومستودعات المواد الغذائية وأسواق الخضار والفاكهة، منذ بداية شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، بناء على التوصيات الصادرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين”.

وأكد بساط في حديث له الاربعاء “تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، حيث تنوّعت المخالفات بين ارتفاع غير مبرر للأسعار وانعدام شروط السلامة الغذائية، إضافة إلى ضبط مواد منتهية الصلاحية”، وتابع “أحالت الوزارة 31 محضر ضبط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين”.

وشدد بساط على أن “الوزارة ستواصل تكثيف جولاتها الرقابية لتكون إلى جانب المواطنين والمستهلكين في مواجهة أي استغلال غير مشروع”، وأعلن أنه “سيطرح قريبا أمام مجلس الوزراء ملف تشكيل هيئة المنافسة لمكافحة الاحتكار وحماية الاقتصاد الوطني”.

ودعا بساط “المواطنين إلى المساهمة في ضبط السوق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو استغلال يتعرضون له”، وحذّر “كل من يتجرّأ على مضاعفة أرباحه بطرق غير مشروعة”، مؤكدا أن “مديرية حماية المستهلك ستواصل ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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