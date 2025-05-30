حرب الإبادة الصهيونية تتواصل في غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 73 يوما وبعد 601 يوم على بدء العدوان، عقب تنصل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والانظمة العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية عن “استشهاد 70 مواطنا فلسطينيا على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الجمعة”، وتابعت “شنّ طيران الاحتلال غارة جديدة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة”، ولفتت الى انه “وصل 3 شهداء إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدينة غزة”، واضافت “تم انتشال 3 شهداء ارتقوا بقصف الاحتلال قبل نحو ساعتين قرب مدرسة شعبان الريس بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة”.

وقالت المصادر “ارتقى شهيد ووقع عدد من الإصابات بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الصفطاوي، شمال مدينة غزة”، تابعت ان “القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة”، واشارت الى ان “مسيّرة صهيونية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس، كما وقع قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة قيزان”، واضافت ان “طيران الاحتلال استهدف بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وذكرت المصادر ان “طيران الاحتلال شن غارتين بالقرب من مركز التموين في حي التفاح شرقي مدينة غزة”، وأكدت “ارتقاء شهيد واصابة عدد آخر بقصف الاحتلال منطقة السكة وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة”، ولفتت الى “وقوع إصابات بنيران مسيّرة للاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة”، واشارت الى “وقوع العديد من الإصابات باستهداف مسيرة اسرائيلية لمجموعة من المواطنين بالقرب من مدخل الدعوة شمالي النصيرات وسط القطاع”، تابعت ان “مدفعية لاحتلال قصفت شرقي دير البلح وسط قطاع غزة”.

هذا وأفادت مستشفى العودة في تل الزعتر أن “الاحتلال الإسرائيلي يُطالب إدارة المستشفى بالإخلاء الفوري وحتى الآن لم يتم الإخلاء حيث لا يزال داخل المستشفى 97 شخصًا بينهم 13 مريضًا ومصابًا و84 من الكوادر الطبية”، وقالت إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي”بعد إصدارها قرارًا بإخلاء المشفى، فجرت عدة روبوتات مفخخة في محيط المستشفى، بالتزامن مع إطلاق نار بشكل مكثف على مباني ومرافق المشفى، في محاولة لترهيب وزعزعت الطواقم الطبية والجرحى المتواجدين داخل مرافق المستشفى”.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدداً من عناصر الشرطة في مفترق السرايا وسط مدينة غزة، أثناء القيام بواجبهم في التصدي لمجموعة من اللصوص ما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر الشرطة وعدد من المارة في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال”.

واشارت المصادر الفلسطينية الى “استشهاد 6 مواطنين على الأقل واصابة عدد آخر باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من عناصر التأمين والمواطنين على مفترق السرايا بمدينة غزة خلال تدخلهم للتصدي لمجموعة من اللصوص المسلحين”، ولفتت الى ان “طائرات الاحتلال شنت غارتين على منازل في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة”، وتابعت “قصفت قوات الاحتلال محيط مركز توزيع المساعدات من الشركة الأميركية في منطقة نتساريم شمال المحافظة الوسطى”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام