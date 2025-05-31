حماس تُشيد بقرار بلدية برشلونة قطع العلاقات مع “تل أبيب” وتدعو إلى عزل الاحتلال ومحاسبته

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار مجلس بلدية برشلونة القاضي بقطع العلاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق اتفاق “الصداقة” مع بلدية مدينة تل أبيب، التابعة للاحتلال، وذلك تعبيرًا عن تضامن المدينة مع الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها في قطاع غزة.

ورحّبت الحركة بهذه الخطوة، معتبرةً إياها موقفًا مسؤولًا يعكس التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ودعت حماس، في بيان صحفي، جميع دول ومدن العالم إلى اتخاذ مواقف مماثلة، عبر تفعيل أدوات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي، والعمل على عزله دوليًا، ومحاسبته على جرائمه، وفي مقدمتها المجازر المستمرة بحق المدنيين، وجريمة التجويع الممنهج التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن مثل هذه المبادرات تمثل انتصارًا للإنسانية، وتجسيدًا لقيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان، ودعمًا متزايدًا لعدالة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

المصدر: موقع حركة حماس