عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الجمعة 30-05-2025

العناوين

البناء:

– ويتكوف ينقلب على ورقته التي قبلتها حماس بعدما سمح لدريمر بإدخال التعديلات

– الخارجيّة الأميركيّة تتحدّث عن تخلّي إيران عن التخصيب… وخارجية إيران تنفي

– عون إلى العراق الأحد: الانتهاكات الإسرائيليّة مستمرّة وانتخابات الجنوب تحدٍّ لها

النهار:

– أي وجهة للعقول المهاجرة من أمريكا؟

الاخبار:

– ماذا تفعل يا نواف؟

– التشكيلات الديبلوماسية اقتربت: الخلاف على المواقع الكبرى | نجاد فارس مرشحاً لواشنطن والشاعر لباريس وخلاف على نيويورك

– رئيس الجمهورية وفخّ شينكر

– خلاف بين مرقص واللّجنة على مرشّحي تلفزيون لبنان: -مجلس الوزراء يقفز فوق آلية التعيينات مجدّداً

اللواء:

– جولة اعتداءات إسرائيلية ليلاً.. و«اليونيفيل» تطالب بعملية سياسية لتحقيق السلام

– سلام يؤكد الإلتزام بتوسيع سيادة الدولة.. وتعيينات تراعي الآلية وأنصاف مؤقت للعسكريين

– مشاركة الجميع مطلوبة

– جان عبيد.. الجسر بين الضفاف المتنازعة

نداء الوطن:

– سلام: حققنا ما يقارب 80 % من أهدافنا بنزع السلاح في الجنوب

– هل يبدأ الجيش سحب السلاح شمال الليطاني الأسبوع المقبل؟

– الغاز الموعود ينتظر التقرير … وعقد الاستكشاف ينتهي غداً

– هل تنسحب “توتال” أم تتابع الحفر أو تختار البلوك 8؟

الشرق:

– عون: لن نسمح بايقاف قطار الدولة.. ومجلس الوزراء أقرّ تعيينات وقدّم منحاً مالية

– الإعتداءات على “اليونيفيل”… لمصلحة من

الجمهورية:

– تصعيد حول السلاح ملاقاة لاورتاغوس

– بري لـ«الجمهورية«: أقول لسلام.. بتسخن منسخن

الديار:

– عون يسحب فتيل التوتر من الحكومة..و«اليونيفيل» تحذّر من تدهور الاوضاع جنوبًا

– تصعيد اسرائيلي وتهويل أميركي عشية زيارة أورتاغوس؟!

– أسئلة حول شفافية التعيينات الإدارية: بطيئة «كالسلحفاة»

– القلق الروسي يتعمّق: «دمشق الجديدة» تصعّب التفاوض و«الأوزبك» يهددون القواعد من الداخل

الاسرار

البناء:

خفايا

– قالت مصادر متابعة لمفاوضات الملف النووي الإيراني إن المواقف التي تصدر من واشنطن سواء عن الرئيس دونالد ترامب أو وزارة الخارجية حول تفاصيل التفاوض وبنوده…

خصوصاً ما يتّصل بتخصيب اليورانيوم هي رسائل تفاوضيّة أكثر مما هي توصيف للواقع الراهن.

فالخلاف حول تخصيب اليورانيوم لا يزال قائماً ويشكل عقدة تهدّد بنسف المفاوضات ما لم يتمّ التوصل إلى توافق حولها

وبالنسبة لإيران لا يمكن تحقيق توافق على إطار يحجب عنها حقها بالتخصيب، ولكن هناك انفتاح على الحلول التي يعمل عليها الوسيط العماني…

لتثبيت هذا الحق ووضع عناصر الاطمئنان التي تضمن سلميّة البرنامج والاستخدام التي يفترض أنها جوهر الطلب الأميركي.

كواليس

– تؤكد مصادر فلسطينية أن الصيغة التي عرضت على قيادة المقاومة وقبلت بها تختلف عن الصيغة النهائية التي تسلّمتها…

والتي تعتبرها المقاومة استجابة للضغوط الإسرائيلية ومراعاة غير مناسبة لشروط بنيامين نتنياهو.

لكنها رغم ذلك لا تقابلها بالرفض بل تقوم بدراستها وإعداد نقاط تفاوضيّة حولها سوف تقوم بتسليمها للوسطاء لمتابعة التفاوض.

سواء عبر إدخال تعديلات على النص أو إرفاقه بنصوص تفسيرية وضمانات تتصل بإنهاء الحرب التي كانت هدفاً واضحاً في الصيغة الأولى وغابت عن الصيغة النهائيّة.

النهار:

– لوحظ أن أكثر من نائب قدم مشروع قانون انتخابي جديد، فيما ترفض الاحزاب المسيحية أي تعديل على القانون الانتخابي الحالي لمجلس النواب لكنها تؤثر ذلك في البلديات.

– تتكرر ظاهرة تصاريح وزراء من خارج السياق العام للبيان الوزاري ولخطاب القسم بعدما ارتضوا دخول الحكومة وفق مسار وأفكار معروفة مسبقاً

– قال خبير في مجال الاتصالات ان الشركات الوسيطة اي التي تشتري الإنترنت من “اوجيرو” باسعار زهيدة قبل اعادة بيعها من الناس والشركات باسعار مرتفعة تعترض حاليا على “ستارلينك” لان الأخيرة ستقاسمها السوق وبالتالي الارباح

– في سياق جلسة سياسية، قال وزير سابق ان المحاولات التي يبذلها نواب بيروتيون لخلق ً فيما زعامات، تذهب سدى لو اعلن الرئيس سعد الحريري استناف عمله السياسي والانتخاب

نداء الوطن:

– وصف مصدر دبلوماسي المواقف التصعيدية لقادة ونواب “حزب الله” بأنها “العدوة” للآمال المعقودة على موسم السياحة، وذكَّر المصدر بما أقدم عليه “الحزب” في تموز 2006، والذي أدى إلى حرب وإلى تطيير موسم السياحة.

– يُسجِّل مراقبون اقتصاديون أن قطاعات استثمارية عدة يصيبها الشلل، وذلك عائدٌ إلى التردّد من جانب المستثمرين في انتظار بلورة المعالجات التي وعدت بها الحكومة، ولم تظهر مفاعيلها بعد.

– سألت مصادر نيابية: لماذا خفت الحديث عن مطار القليعات؟ ولماذا لا تحدَّد مهلة زمنية لتشغيله؟

اللواء:

همس

– تقدمت أكثر من 500 شركة أجنبية لتنفيذ استثمارات في سوريا، ولم يُعرف ماذا سيكون وضع لبنان في عمليات التحفيز الاقتصادي في سوريا

غمز

– لتاريخه، لم تتمكن الجهات المالية المحلية والدولية من وضع تصور متقارب للخروج مما يُسمَّى «بإلفجوة المالية» التي على ردمها يمكن معالجة أموال المودعين..

لغز

– وضع ملف الزيادات على الرف، بعد المنحة التي أُعطيت للعسكريين (في الخدمة ومتقاعدين)، بمعنى أنها ستُدرس بهدوء، بعيداً عن ضجيج الشارع.

الجمهورية:

-ّ علق قطب سياسي على الخسارة اللافتة لاحد الاحزاب في منافسة ، بالاشارة إلى أن الأمر ليس غريبا ،ً بل هو امتداد لتاريخ هذا ّالحزب.

– سجلت بلدية شمالية استقالة َ أعضاء فائزين لتّوهم، بعد فشل محاولات نائب داعم لهم في استمالة عضو من المنافسين، ّ لينقض على رئاسة البلدية وربما الإتحاد.

– يعمل أفراد ومؤسسات وشركات على تجهيز بنية تحتية إلكترونية لعدة وزارات من دون أي مقابل مادي تدفعه الدولة اللبنانية

المصدر: صحف