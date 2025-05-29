الرئيس بري: نرحب بكل جهد استثماري عربي للمساهمة بإعادة النهوض والإعمار

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان “لبنان يرحب بكل جهد استثماري للمساهمة في إعادة النهوض والإعمار فكيف إذا كان هذا الجهد من الأشقاء العرب وخاصة من الشقيقة الكبرى مصر التي لم تتأخر في يوم من الأيام عن مؤازرة لبنان على مختلف المستويات لا سيما إبان الحرب العدوانية الإسرائيلية” .

كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله الخميس وفدا موسعا من “الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال” حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وقال الرئيس بري “لن ننسى الجسر الجوي الذي وجه بإنشائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين مصر ولبنان لمساعدة اللبنانيين”، ولفت الى أن “الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تعبّر عن عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام