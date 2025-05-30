المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ردا على المقاطع المجتزأة من مقابلته مع ال سي.أن. أن”: لمشاهدة المقابلة كاملة فمواقفه واضحة لا تحتمل التأويل أو التحوير

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام البيان الآتي: “ردا على المقاطع المجتزأة عمدا من المقابلة التي أجراها الرئيس سلام مع قناة سي أن أن، والتي يتم ترويجها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، يدعو المكتب الاعلامي للرئيس سلام الى ضرورة مشاهدة المقابلة بشكل كامل وعدم الاجتزاء منها ووضعها في سياقات خاطئة.

ويجدد الرئيس سلام تأكيد موقفه الواضح أن وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت والتي تقوم على حل الدولتين.

إن مواقف الرئيس سلام واضحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير، وهي أن لبنان يلتزم الثوابت العربية وأن أي تطبيع لا يمكن أن يأتي، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليس مجرد الاتفاق على مسار”.

المصدر: بيان