النائب علي عمار لنواف سلاف: لا تراهنوا على تُرّهات الخارج… وفضل الله: الجنوب لا يزال محتلاً

طالب عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار، الحكومة اللبنانية ورئيسها، بالقيام بالدور المطلوب منهم، وعدم الارتهان لما وصفه بـ”ترّهات تحصيل رضا الخارج”.

وخلال حفل مسرحي أقامته التعبئة التربوية في حزب الله، بحضور عدد من الفعاليات التربوية والثقافية والاجتماعية، وجمع من الطلاب، شدد عمار على أن مسؤولية الحكومة اليوم تكمن في الالتفات إلى الأزمات المتراكمة، وتحويل مجلس الوزراء إلى خلية عمل تضع خطة واضحة وخارطة طريق لإخراج البلاد من أزماتها.

وفي السياق نفسه، أعرب مسؤول منطقة بيروت في حزب الله، حسين فضل الله، عن استغرابه من حديث بعض الجهات في لبنان عن “السلاح والسلام” و”تصدير الثورة”، وكأنّ الجنوب اللبناني ليس محتلاً.

وخلال حفل تكريم عوائل شهداء مدارس المهدي من أولياء الأمور والتلامذة، شدد فضل الله على ضرورة أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها في دفع العدوان الإسرائيلي وحماية اللبنانيين، بدلاً من التسرع في إسقاط عناصر القوة التي يمتلكها لبنان في مواجهة الاحتلال والاعتداءات.

المصدر: موقع المنار