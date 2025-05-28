“تجمع العلماء” استنكر كلام نواف سلام: محاولة لتأزيم العلاقة مع الشقيقة ايران

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاربعاء “الكلام الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام الذي يتهم فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعمل على تصدير ثورتها الى لبنان”.

واعتبر التجمع ان “في موقف سلام محاولة لتأزيم العلاقة مع دولة شقيقة ما بخلت يوما عن مد يد العون الى الشعب اللبناني وساهمت في نجاح مقاومته وفي تحقيق النصر على العدو الصهيوني وطرده من أرضنا”، ودعا “سلام “للعدول عن هذا النهج الذي يخلق الأزمات داخليا وخارجيا”.

من جهة ثانية، ندد التجمع “بإقدام العدو الصهيوني على الإغارة بمسيراته في أكثر من منطقة من مناطق الجنوب في ياطر حيث ارتفع شهيد، وفي بليدا حيث أنجى الله مواطنينا من رصاص الاحتلال الذي انهمر عليهم، وفي طريق العباسية – صور حيث أنجى الله المواطنين من صاروخ لم ينفجر”، داعيا “الدولة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تمنع من استمرار هذه الاعتداءات”.

كما استنكر التجمع “التجاوزات التي تقوم بها قوات اليونيفيل بالدخول إلى قرى في الجنوب اللبناني دونما أي تنسيق مع الجيش اللبناني، ما يضطر المواطنين إلى مواجهتها مع ما في ذلك من أخطار على المواطنين وأمنهم وسلامتهم التي يجب أن تكون في صلب اهتمامات هذه القوات، ومن ذلك ما قامت به قوات اليونيفيل بالدخول إلى منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية، في أمر مستغرب كونه خارج منطقة صلاحياتها”.

في سياق آخر، استنكر التجمع “استمرار حرب الإبادة على غزة في مجازر تتكرر يوميا دونما أي تحرك من الدول العربية، والأمر الذي أدى إلى ارتفاع ثلاثة وعشرين شهيدا فجر اليوم”، وتابع “هذا مع استمرار حرب التجويع والحصار المطبق على غزة، وسط صمود أسطوري من شعب غزة ومقاومتها التي تستمر في عملياتها المظفرة والناجحة لتثبت للعالم أنه لا مجال لإنهاء المقاومة في غزة وأن الحل الوحيد هو الذهاب إلى مفاوضات، لإنهاء هذه الحرب وتبادل الأسرى والبدء بعملية إعادة البناء والإعمار لما هدمته الحرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام