بوتين: “شينزو آبي” سعى بصدق لاستعادة العلاقات الروسية اليابانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي سعى بصدق إلى استعادة العلاقات الروسية اليابانية بشكل كامل وبذل جهودا كبيرة في هذا المسار”.

قال بوتين خلال لقائه بآكي آبي أرملة شينزو آبي في الكرملين الخميس “لقد بذل زوجك جهودا كبيرة لتطوير العلاقات الروسية اليابانية. وقد بنيتُ معه علاقات شخصية ممتازة”، وتابع “كما أتذكر زياراتي إلى اليابان بدعوة منه ورأيتُ أنه سعى بإخلاص إلى استعادة التعاون الروسي الياباني بشكل كامل، وبذل جهدا كبيرا من أجل ذلك”.

وأضاف بوتين “أعلم أن حلمه، الذي سعى إليه بإخلاص، كان إبرام معاهدة سلام بين بلدينا وقد أحرزنا معه تقدما ملموسا في هذا المسار”، واشار إلى أن “الوضع مختلف الآن ولن نتحدث عنه حاليا”، وتابع “أود أن أقول إنني متأكد من أن وفاة زوجك قد صدمت كل من عرفه”، واعتبر أن “آبي كان رجل دولة وشخصا ثابتا وحازما عند الضرورة، وفي الوقت نفسه، كان شخصا طيب القلب، ولطيفا”.

وتعرض شينزو آبي في 8 يوليو 2022 في مدينة نارا اليابانية، أثناء إلقائه خطابا، لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.

المصدر: روسيا اليوم