بوتين: النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية الخاصة هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا”.

وقال بوتين “نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلاما طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا”، وأضاف “تتعامل روسيا مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية باحترام وتنطلق من أن المعاملة ستكون بالمثل مع المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية”.

وجرت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في 16 مايو/ايار الجاري، وفي ختامها اتفق الجانبان على تبادل الأسرى وفق صيغة “1000 مقابل 1000″، وتقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل، وتوضيحها بالتفصيل، ومواصلة عملية التفاوض.

من جهته، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن الجانب الروسي يحضر قائمة شروطه لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم