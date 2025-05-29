سرايا القدس تعرض مشاهد لإسقاط طائرة استخبارية صهيونية واستهداف جنود الاحتلال شرقي غزة

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثّق إسقاط مجاهديها طائرة استطلاع استخبارية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني.

كما أظهرت المشاهد قصف مجاهدي السرايا تجمعًا لجنود الاحتلال المتمركزين شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة، بقذائف الهاون، وذلك في إطار استمرار عمليات المقاومة ضد العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع.

وأكدت سرايا القدس في بيان مقتضب، أن هذه العمليات تأتي في سياق الردّ المباشر على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وخصوصًا في قطاع غزة، حيث يرتكب العدو مجازر يومية تستهدف المدنيين الآمنين والمنازل والبنى التحتية.

ويُشار إلى أن هذه المشاهد تأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، حيث تواصل طائرات الاحتلال شنّ غارات جوية عنيفة، فيما تردّ المقاومة الفلسطينية بعمليات استهداف مكثفة في مختلف محاور الاشتباك، ما يؤكد استمرار معادلة الردع المتبادلة رغم التفوق الجوي والتكنولوجي للعدو.

المصدر: موقع المنار