القوات اليمنية تجدد استهداف مطار “بن غوريون”: مستمرون بمساندة الشعب الفلسطيني

قالت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها مساء الخميس إن “القوة الصاروخية اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى إسرائيلياً مطارُ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلة”، وتابعت ان الاستهداف تم “بصاروخ باليستيٍّ فرطِ صوتي وقد حققَتِ العملية هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله وأجبرت ملايينَ الصهاينةِ المحتلين على الهروبِ إلى الملاجئِ ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ”.

وأكدت القوات اليمنية “لكافةِ أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ المؤمنِ المجاهدِ أنها بعونِ اللهِ تعالى مستمرةٌ في تأديةِ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ إخوانِنا في فلسطينَ حتى وقفِ العدوانِ عليهِم ورفعِ الحصارِ عنهم”، واضافت “أنَّها بالتوكلِ على اللهِ ستواجهُ كلَّ عدوانٍ إسرائيليٍّ على بلدِنا بالمزيدِ من العملياتِ الإسناديةِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، منها استمرارُ حظرِ حركةِ الملاحةِ الإسرائيليةِ الجويةِ من وإلى مطارِ اللد”.

ولفتت القوات ان العملية هي “انتصار لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورفض لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة”.

المصدر: موقع المنار