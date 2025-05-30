الأمن الدّاخلي: توقيف عصابة سلب بقوّة السّلاح في محلّة طريق المطار في منطقة الأوزاعي

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم على مختلف أنواعها، على كافة الأراضي اللبنانية.

بتواريخ سابقة مختلفة، ادّعى مواطنون لدى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهولين يستخدمون درّاجة آلية، بجرم تعرّضهم للسلب بقوّة السّلاح في محلّة طريق المطار- أوتوستراد الأسد.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت عناصر الفصيلة إلى تحديد هويّة الفاعلَيْن، وهما كل من:

م. ج. (مواليد عام 2007، لبناني)

ك. ع. (مواليد عام 2006، لبناني)

حيث وبعد رصد ومراقبة، جرى توقيفهما بالجرم المشهود، الأول بتاريخ 27-05-2025، والثاني بتاريخ 28-05-2025، أثناء محاولتهما القيام بعمليّتَي سلب في المحلّة المذكورة أعلاه.

من خلال المتابعة، تبيّن أنّ الرّأس المدبّر للعصابة ينشط أيضًا في المحلّة ذاتها، ويُشتبه بقيامه بعشرات عمليّات السّلب بقوّة السّلاح وإطلاق النار، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم قتل، سرقة، سلب، تأليف عصابة، ترويج عملة مزيّفة، ومسلّح بشكل دائم، ويدعى:

م. ع. ش. (مواليد عام 1999، لبناني) مطلوب بجرائم سرقة، وسلب بقوّة السّلاح.

بتاريخ 29-05-2025، تمّ استدراجه إلى محلّة الأوزاعي، وجرى توقيفه.

لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم هذه المديريّة العامّة صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرّفوا إليهم، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450897-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام