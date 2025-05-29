الرئيس عون: نواصل الاتصالات للضغط على “إسرائيل” لتنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية

لفت رئيس الجمهورية اللبنانية الى ان “عدم انسحاب إسرائيل من التلال الخمس واستمرار الاعمال العدائية ضد لبنان وعدم عودة الاسرى اللبنانيين، من شأنه عرقلة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود”.

وأوضح الرئيس عون انه “يواصل اتصالاته مع الجهات العربية والدولية للضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية، ما يسمح بالتالي للجيش اللبناني في تحقيق مهمته للانتشار على كامل الحدود الجنوبية”.

كلام عون جاء الخميس خلال استقباله “المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا” غير بيدرسون والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، شرح الرئيس عون “الإجراءات التي يتخذها الجيش للانتشار جنوب الليطاني تنفيذاً للقرار 1701”.

من جهته، أطلع بيدرسون الرئيس عون على الأوضاع في سوريا والعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة هناك/ وتطرق الحديث الى الوضع على الحدود اللبنانية- السورية وأوضاع النازحين السوريين في لبنان.

بالسياق، اكد الرئيس عون ان “لمسألة النازحين السوريين أولوية في الاهتمامات اللبنانية وان لبنان بحث في اوضاعهم مع القيادة السورية، لاسيما بعدما رفعت واشنطن العقوبات عن دمشق، ما يشكل مدخلاً لعودة النازحين مع حصول انتعاش في الاقتصاد السوري”، وشدد على ان “الحدود بين البلدين هادئة، وتمت معالجة الاحداث التي شهدتها في الفترة السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام