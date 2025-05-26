عون لوفد اميركي: منتصف الشهر المقبل موعد بدء العمل في 3 مخيمات فلسطينية لمعالجة مسألة وجود السلاح فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2025 - 16:28

عون لوفد اميركي: منتصف الشهر المقبل موعد بدء العمل في 3 مخيمات فلسطينية لمعالجة مسألة وجود السلاح فيها

منذ 2 ساعة 26 May، 2025
جوزاف عون
لبنان

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  لوفد أميركي برئاسة السيناتور Angus King ان ” البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم”.
وقال:”على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان”.
اضاف:”شكّلنا لجاناً لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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