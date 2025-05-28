الخارجية الايرانية : نتابع موضوع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية

قال رئيس دائرة الاسناد القنصلي والقضائي بوزارة الخارجية الإيرانية “مجيد رضا بناه”، حول متابعة أوضاع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية، ان “القسم القنصلي باشر، انطلاقا من مهامه الأساسية في حماية حقوق المواطنين الإيرانيين على صعيد العالم، وبعد علمه باحتجاز أحد المواطنين الإيرانيين “غلام رضا قاسمیان” في مكة المكرمة، باشر في بمتابعة الأمر من خلال قنصلية بلادنا بمدية جدة السعودية.

قال رئيس دائرة الاسناد القنصلي والقضائي بوزارة الخارجية الإيرانية “مجيد رضا بناه”، حول متابعة أوضاع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية، ان “القسم القنصلي باشر، انطلاقا من مهامه الأساسية في حماية حقوق المواطنين الإيرانيين على صعيد العالم، وبعد علمه باحتجاز أحد المواطنين الإيرانيين “غلام رضا قاسمیان” في مكة المكرمة، باشر في بمتابعة الأمر من خلال قنصلية بلادنا بمدية جدة السعودية.

وفي تصريح صحافي، امس الثلاثاء، قدم رضا بناه شرحا حول أوضاع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية “غلام رضا قاسميان”، مبينا انه منذ الدقائق الأولى بعد احتجازه، تحركت البعثة الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية في السعودية، وارسلت مذكرة رسمية تطالب بالإفراج عنه.

وتابع : لحسن الحظ، وبفضل المتابعات المكثفة، التقى ممثل القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في جدة مع المواطن الايراني المحتجز مرتين حتى الآن، ومن المقرر أن يتم اللقاء القنصلي الثالث به خلال ساعات قليلة مقبلة.

المصدر: وكالات