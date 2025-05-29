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May 29 2025 - 06:40

سويسرا | انهيار نهر جليدي هائل يدفن أجزاء واسعة من قرية بلاتن

منذ 1 ساعة 29 May، 2025
انهيار ثلجي
أخبار دولية - سويسرا

دفن انهيار هائل من الجليد والطين والركام أجزاء واسعة من قرية بلاتن الواقعة في وادي لوتشنتال بكانتون فاليه، إثر انهيار كبير لنهر بيرش الجليدي بعد ظهر يوم الأربعاء. وأسفر الحادث عن تدمير العديد من المنازل.

ووقع الانهيار حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الأربعاء، حيث انفصل جزء ضخم من نهر بيرش الجليدي، الواقع أسفل منطقة الانهيار الأرضي، دفعة واحدة، مما أدى إلى حدوث زلزال بلغت قوته 3.1 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية ( SRF) ، مشاهد لانهيار النهر الجليدي وتدفق كميات هائلة من الركام نحو الوادي بسرعة مذهلة، ترافقت مع سحابة ضخمة من الغبار.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، كانت الحكومة المحلية في كانتون فاليه قد أعلنت أن منطقة لوتشنتال في “وضع خاص”، موضحةً في بيان صحفي أن هذا الإجراء يُمكّن السلطات من”الاستجابة بسرعة قصوى، عند الضرورة، بما في ذلك تعبئة موارد تدخل واسعة النطاق مثل هيئة التنسيق الكانتونية، والحماية المدنية، وحتى الجيش إذا لزم الأمر”.

المصدر: وكالات

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