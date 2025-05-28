زيلينسكي: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنتاج الأسلحة البعيدة المدى قيد الإعداد

أعلن فلاديمير زيلينسكي عن التحضير لاتفاقيات حول تصنيع أسلحة بعيدة المدى وطائرات مسيرة في أوكرانيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة نشرها على قناته في “تلغرام”: “نحن نستعد في الفترة القريبة القادمة لاتفاقيات جديدة مع شركائنا في أوروبا لاستثمارات في الإنتاج الأوكراني تحديدا. وبالأساس إنتاج المكونات بدون طيار والبعيدة المدى.. الطائرات المسيرة الهجومية، والطائرات الاعتراضية، والصواريخ الجوالة، والصواريخ الباليستية الأوكرانية – هذه عناصر أساسية. يجب أن نصنع كل شيء بأنفسنا”.

وفي نهاية أغسطس 2024، أعلن زيلينسكي أن أول صاروخ باليستي أوكراني الصنع اجتاز الاختبار، دون تحديد المدى الذي ينتمي إليه. فيما صرح مستشار رئيس مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك لاحقا أن مدى الصاروخ الباليستي الأوكراني الجديد يتراوح بين 600-700 كيلومتر.

بدوره، أكد مدير المؤسسة الحكومية الأوكرانية “سبيتستيخنوإكسبورت” أليكسي بيتروف لاحقا أن أوكرانيا تخطط لبدء إنتاج صواريخها الباليستية والجوالة بحلول منتصف عام 2025.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سابقا أن نظام كييف زاد بشكل كبير منذ 20 مايو عدد الهجمات باستخدام طائرات مسيرة وقذائف صاروخية من إنتاج غربي ضد منشآت مدنية في أراضي روسيا. وأكدت الوزارة أن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مناطق روسية أسفرت عن إصابات بين مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

من جانبه، صرح المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية لجرائم نظام كييف روديون ميروشنيك يوم الثلاثاء أن هجمات نظام كييف على المناطق والمنشآت المدنية في روسيا خلال أسبوع أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 117 آخرين.

المصدر: روسيا اليوم