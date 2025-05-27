3 مهن فقط ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي‎.. ما هي؟

يواصل الذكاء الاصطناعي تطوره المستمر، وبينما جلبت هذه التقنية الحديثة العديد من الفوائد للبشر، إلا أن بعض الأشخاص يشعرون بالقلق منها.

وفي الواقع، يخشى الكثيرون فقدان وظائفهم، ولديهم أسباب وجيهة لذلك. ووفقًا لما كشفه الملياردير الأمريكي بيل غيتس، فإن هناك 3 مجالات مهنية فقط ستكون في مأمن.

وقال المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت” إن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولًا جذريًا في الاقتصاد العالمي وسيلغي العديد من الوظائف خلال السنوات المقبلة.

وشدد بيل غيتس على أهمية التكيف مع الذكاء الاصطناعي وحتمية تقبله في المستقبل، وقال “في الواقع، سنجد أنفسنا جميعًا، عاجلًا أم آجلًا، مضطرين للعمل إلى جانبه”.

وبحسب موقع “Le Tribunal Du Net” الفرنسي، رغم ذلك حدد بيل غيتس 3 مجالات قد تظل في مأمن من تأثير الذكاء الاصطناعي، أولها مجال البرمجة.

وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على كتابة الأكواد بشكل متزايد، إلا أن دور الإنسان سيظل ضروريًا للإشراف والتصحيح.

ثانيًا، قطاع الطاقة، حيث يُعد هذا المجال معقدًا للغاية بحيث لا يمكن للذكاء الاصطناعي التحكم فيه بالكامل، وأخيرا علم الأحياء، إذ ستظل الحيوية والبحوث الجينية بحاجة إلى العنصر البشري من أجل التقدم والتطور.

وفي الوقت الحالي، هذه هي المهن الثلاث الوحيدة التي من المتوقع أن تنجو من هذه الثورة التكنولوجية، وفقًا لما يراه الملياردير الأمريكي، لكن الزمن وحده كفيل بإثبات صحة هذه التوقعات.

المصدر: مواقع اخبارية