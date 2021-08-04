عكر: نحن على ثقة وأمل بالوصول الى الحقيقة الكاملة والمحاسبة عبر القضاء العادل

اعتبرت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجة والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، لمناسبة ذكرى 4 آب، في كلمة لمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أن “الرابع من آب 2020 لن يمحى من ذاكرتنا. سيبقى في ذاكرة الأجيال المقبلة، ذكرى مأساة أليمة وموجعة. كل التحية والتقدير لعوائل الشهداء والجرحى. وتحية للجيش الذي وقف منذ اللحظة الأولى للإنفجار مساعدا وواضعا كل إمكاناته في خدمة الوطن والشعب، ولفوج إطفاء بيروت والذي رغم خسارته الكبيرة لا يزال يقوم بواجباته ومهامه المعهودة بقوة وعزيمة شبابه، الذين هم صورة لبنان الذي نريد. ونحن على ثقة وأمل بالوصول إلى الحقيقة الكاملة والمحاسبة الشفافة عبر القضاء العادل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام