أدلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بتصريح في الذكرى الثالثة لفاجعة مرفأ بيروت، قال فيه “نجدد تعازينا الى اهلنا واخواننا بمصابهم الجلل ونثني على صبرهم ونسأل الرحمة للشهداء والشفاء الجرحى لنؤكد ان هذه قضية الوطنية والانسانية لاتزال وصمة عار على جبين السياسيين طالما لم تُكشف الحقيقة وتحدد التحقيقات الفاعلين والمرتكبين”، مؤكدا ان “دماء الشهداء والجرحى في اعناق المسؤولين عن حرف المسار القضائي وتوهين العدالة وطمس الحقيقة”.

وأعرب الشيخ الخطيب عن” تضامنه المطلق مع أهالي شهداء المرفأ وانحيازه الكامل لقضيتهم المحقة ومطالبهم في كشف الحقيقة بعيدا عن التسييس،فما ضاع حق وراءه مطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام