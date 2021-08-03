المجذوب أطلق الخطة الخمسية لوزارة التربية

أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال في لبنان طارق المجذوب في مؤتمر صحافي الثلاثاء الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي، بمشاركة مساعدة المديرة العامة لـ”اليونسكو” ستيفانيا جيانيني التي تزور لبنان بمناسبة مرور سنة على انفجار مرفأ بيروت، وتولي “اليونسكو” مهام تنسيق المساعدات والدعم الدولي.

وقال المجذوب “على الرغم من تداعيات الأزمات التي تراكمت على وطننا الحبيب، فإننا نحول الكوارث إلى منصة لإطلاق الأمل ونرسم من خلال المعاناة خطة خمسية تهدف إلى إنقاذ القطاع التربوي وتتضمن رؤيتنا كوزارة للمرحلة المقبلة”، وتابع “كذلك تتضمن مكونات برنامجنا للوصول إلى تعليم نوعي – مرن للجميع، والوسائل التي سنعتمدها للتنفيذ والتقويم وبلوغ الأهداف. ويسرنا اليوم أن نضع هذه الخطة بمتناول الرأي العام والمنظمات الدولية والجهات المانحة والداعمة”.

وأضاف المجذوب “إنها صناعة الأمل المبني على خطة مفصلة، مستندة إلى دراسات جرت على مدى سنوات وتحليل علمي للواقع التربوي الراهن من جوانبه كافة والمنطلقة من رؤية للسياسة التربوية الهادفة إلى رسم مستقبل لبنان التربوي عبر تحديد أولوياته وبرمجتها في خطة تمتد على خمس سنوات. وتتناول الخطة – في هذه المرحلة – التعليم العام، على أن تليها قريبا خطة للتعليم العالي وأخرى للتعليم المهني والتقني”.

ولفت المجذوب الى أن الخطة “توفر فرصا متساوية لجميع الأولاد المقيمين على الأراضي اللبنانية في الوصول إلى التعليم النوعي – المرن في القطاعين الرسمي والخاص”، وأشار الى أن “جودة التعليم ومرونته هي الوسيلة الفضلى لبناء المجتمع، من دون تمييز بين المتعلمين على أساس الهوية أو الجنس أو المعتقد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام