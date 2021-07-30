أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 30-07-2021

البناء

• تساءلت مصادر دبلوماسية عن العلاقة بين إعلان قوى مناوئة للمقاومة في العراق رفضها للانتخابات النيابية وما اذا كان ذلك يعبر عن موقف واشنطن خشية إحباط النتائج وما اذا كان ذلك يفتح الباب لشيء مشابه لبنانياً لأسباب مشابهة.

• توقع مصدر نيابيّ تثبيت الحقائب الأساسيّة وفق التوزيع المعتمد على الطوائف في حكومة الرئيس الحريري المستقيلة بحيث لا يكون استثناء وزارة المالية من المداورة بل إلغاء المداورة التي أدخلها الحريري على مهمة مصطفى أديب لتعقيدها.

النهار

• توقف عدد من المصارف عن التعامل مع منصة صيرفة بعدما توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات للمصارف لزوم العمليات التي تجري عبرها. ويقتصر تعامل المصارف مع المنصة حاليا فقط على موضوع التعميم 158.

• يتحدث بعض المصرفيين عن عدم حماسة المودعين على الافادة من تعميم مصرف لبنان رقم 158القاضي بالتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، إذ لم يتجاوز عدد الطلبات المسجلة حتى اليوم في المصارف أكثر من 2000.

• ردّد سفير لبناني سابق أنّ معلوماته تؤكد توافق دول الخليج بشأن الملف اللبناني، من دون أي خرق من هذه الدولة أو تلك.

• بدأ بعض الأحزاب القديمة “نفضة” على مستوى القيادات الوسطية والانتقال لاحقاً الى الحرس القديم، تلبيةً لرغبة محازبيها وجمهورها.

اللواء

• يحتفظ مرجع بسلة من الأسماء لمركز حيوي، سيادي، من دون الاستعداد مطلقاً للتخلي عن هذه الحقيبة.

• حذر أطباء من موجة مجهولة من الفايروس، لا هي من نوع انفلونزا الكريب، ولا من نوع انفلونزا فايروس كورونا؟

• بدأت تتوسع دائرة الموظفين والمنتمين إلى السلطات العامة بعدم الذهاب إلى مراكز العمل لأسباب بعضها يتعلق بالمحروقات، والبعض الآخر بالعدوى!

الجمهورية

• حمل نفي متبادل بين جهتين يشكلان طرفي الخلاف بشأن ملف كبير على وجود نية بتأجيل بروز الخلاف الى العلن.

• علق أحد الأحزاب على الخروقات والتهديدات الإسرائيلية الإخيرة معتبراً أنها لا تتعدى التهويل وعرض العضلات.

• لاحظت أوساط مطلعة على الخريطة الانتخابية في دائرة بيروت الاولى أن ثمة ترشيحات لأحد الأحزاب ستكون مفاجئة للمجتمع السياسي.

المصدر: صحف