إصابات بين الفلسطينيين برصاص العدو الاسرائيلي بعد تشييع طفل شهيد بالخليل المحتل

أصيب عددا من الفلسطينيين اثر اطلاق العدو الاسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، اضافة الى قنابل الغاز عليهم خلال مواجهات اعقبت تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي في بلدة بيت أمر بالخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله المحتلة إن “أحد المواطنين اصيب بجراح وصفت بالحرجة، جراء اطلاق الاحتلال الرصاص الحي نحوه في الرأس والبطن، حيث وصلت مستشفى الميزان في الخليل، وتم إدخاله لغرف العمليات”.

من جهته، أوضح “الهلال الأحمر الفلسطيني” أن “الطواقم الطبية التابعة له تعاملت مع ١٢ اصابة بالرصاص الحي وعدد من الاصابات بالغاز والمطاط في بيت أمر شمال الخليل”.

المصدر: فلسطين اليوم