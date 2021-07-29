16 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري بسجون العدو الإسرائيلي

يواصل 16 أسيرا الاضراب المفتوح عن الطعام الخميس الإضراب احتجاجا على الاعتقال الإداري والعزل في سجون العدو الاسرائيلي.

والأسرى المضربون احتجاجاً على اعتقالهم الإداري هم:

-الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، مضرب عن الطعام منذ 18 يوما.

-الأسير محمد اعمر من طولكرم، مضرب عن الطعام منذ 16 يوما.

-الأسير مجاهد حامد من سلواد/ رام الله، مضرب منذ 16 يوما.

-الأسير محمود الفسفوس من دورا/ الخليل مضرب منذ 15 يوما.

-الأسير كايد الفسفوس من دورا/ الخليل مضرب منذ 15 يوما.

-الأسير رأفت الدراويش من دورا/ الخليل مضرب منذ 15 يوما.

-الأسير جيفارا النمورة من دورا/ الخليل مضرب منذ 15 يوما.

-الأسير ماهر دلايشة من مخيم الجلزون/ رام الله مضرب منذ عشرة أيام.

-الأسير علاء الدين علي (قاسم) من مخيم الجلزون/ رام الله، مضرب منذ تسعة أيام.

-الأسير أحمد عبد الرحمن أبو سل من مخيم العروب مضرب منذ تسعة أيام.

-الأسير محمد خالد أبو سل من مخيم العروب مضرب منذ تسعة أيام.

-الأسير حسام تيسير ربعي من يطا /الخليل مضرب منذ تسعة أيام.

-الأسير فادي العمور من يطا / الخليل مضرب منذ تسعة أيام.

-الأسير أحمد نزال من جنين مضرب عن الطعام منذ تسعة أيام.

-الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام.

بالإضافة إلى الأسير المضرب احتجاجاً على عزله الانفرادي محمد نوارة من رام الله، المضرب لليوم الخامس.

المصدر: فلسطين اليوم