إعلام الوطني الحر: باسيل لم يطلب من ميقاتي وزارة الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 10:28

إعلام الوطني الحر: باسيل لم يطلب من ميقاتي وزارة الداخلية

منذ 27 mins 28 July، 2021
جبران باسيل
لبنان

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” البيان الآتي:
“زعمت صحيفة نداء الوطن في رئيسيتها اليوم، أن “عقبتين أساسيتين لا تزالان تعترضان التأليف، ولا يمكن تجاوزهما في حال استمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مطالبته بحقيبة الداخلية والثلث المعطل.
تنفي اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر هذه المزاعم، وتؤكد أن النائب باسيل سبق أن صارح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في العشاء الذي دعاه اليه في دارته في حضور النائب إدي معلوف، ثم في الاستشارات النيابية أمس الثلاثاء، أنه لا يرغب في تناول أي حديث يتعلق بتشكيلة الحكومة وتفاصيلها.
وسبق للجنة، كما للمكتب الإعلامي لدولة الرئيس المكلف، أن نفيا أن يكون النائب باسيل قد طلب من الرئيس ميقاتي وزارة الداخلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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