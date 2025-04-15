باسيل: الفساد عدو كل لبناني

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل أن “الفساد هو عدو كل لبناني فهو من سرق ودائع اللبنانيين ودفع بأولادنا الى الهجرة وأدى الى فقداننا الأمل بالدولة”، وتابع “الفساد هو من يوقف المواطنين في طوابير الذل مهما كان شكلها وهو من ابعد الناس عنا عندما منعنا من انجاز الكهرباء والكثير من المشاريع الإصلاحية وأدى بهم الى اتهامنا”.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي له يوم الاثنين ان “الفاسد هو الفيروس المتفشي في القطاع الصحي وقطاع المواصلات والاتصالات ووصل الى موضوع انساني كتعداد النازحين وحوله الى متاجرة بالمساعدات”، ولفت الى أن “المشكلة ليست بالفساد فقط بل بمن يحميه وهي المنظومة التي ترعرع الفساد في حضنها”، وتابع “الميليشيات تحولت الى مافيات فبدلًا من أن تفرض خوات من الناس على الحواجز باتت تأخذ مال الناس من الدولة كي تعيش وتستمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام