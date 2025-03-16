باسيل: لجمع كل عناصر قوة لبنان في استراتيجية دفاع وطني تديرها الدولة

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمته خلال المؤتمر السنوي للتيار يوم الاحد إن “التيار ولد من رحم الجيش اللبناني وهو نقيض الميليشيات، والأهم انه ولد من رحم القرار الوطني الحرّ” .

وحذر من “المس بقانون الإنتخاب والشراكة”، ولفت إلى “خطورة إلغاء الطائفية السياسية في شكل انتقائي”، وأكد على “ضرورة مواجهة معضلة النزوح السوري، ولفت الى “أهمية اللامركزية وتموضع التيار في المعارضة الإيجابية البنّاءة”.

وكان المؤتمر السنوي للتيار انعقد في حضور الرئيس العماد ميشال عون ونواب ونواب الرئيس وكوادر “التيار” وحشد كبير من التياريين من هيئات الأقضية والهيئات المحلية.

وشدد باسيل على أن “مصلحة لبنان هي في أن تكون الدولة هي صاحبة القرار الوطني من دون خضوع لمصلحة أي خارج ولكن بامتلاك القدرة العسكرية والمالية والاقتصادية لحماية نفسها تأميناً لمصلحة الداخل”، واضاف “هنا لا ندعو ابداً الى ضعف لبنان وتبعيّته بل بالعكس ندعو الى قوته واستقلاله وجمع كل عناصر قوّته، لتكون في استراتيجية دفاع وطني تمسكها وتديرها الدولة من دون اقصاء أحد او الاستغناء عن أحد” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام