هرج ومرج أمام إحدى الصيدليات في صيدا احتجاجا على فقدان الادوية وارتفاع أسعارها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 18:58

هرج ومرج أمام إحدى الصيدليات في صيدا احتجاجا على فقدان الادوية وارتفاع أسعارها

منذ 12 mins 17 July، 2021
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لبنان

شهدت إحدى الصيدليات في شارع المصارف في مدينة صيدا، هرجا ومرجا بعدما عمد مواطنون غاضبون الى اقتحامها للمطالبة بالادوية واحتجاجا على إغلاق عدد كبير من الصيدليات، وكذلك الارتفاع الكبير بأسعار غالبية الادوية.

ولفت المواطنون الى أنه “من غير المقبول أن تقفل الصيدليات أبوابها، فهناك مرضى وأطفال تحتاج الى أدوية وحليب”، منددين بالوقت نفسه بارتفاع اسعارها. وأشاروا الى انه “بعد ارتفاع الاسعار أصبحت الادوية كافة متوافرة، فكيف للمواطن أن يؤمن سعرها في ظل هذا الغلاء”.

كذلك دعا المحتجون الى جولة على عدد من الصيدليات لاجبارها على فتح أبوابها وبيع الادوية للمواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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