ارتفاع معدل إصابات كورونا في المغرب والسلطات تقرر إلغاء صلاة عيد الأضحى

سجلت الجهات الصحية في المملكة المغربية، 2571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية منذ شهور؛ وفي ظل الوضع الوبائي الحالي، قررت السلطات إلغاء صلاة عيد الأضحى. وبلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بالعدوى 420 حالة، من بينها 11 حالة في أقسام العناية المركزة.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بـ “كوفيد 19” في المغرب إلى 549844 حالة. كما تم تسجيل 14 وفاة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد التراكمي 9418 حالة وفاة. وسُجلت 1389 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من المرض المتسبب به الفيروس 528645 حالة. وبلغ عدد السكان المستفيدين من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، أكثر من 11 مليونا؛ وذلك وفقا لنشرة وزارة الصحة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الأوقاف المغربية، أنه تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، بسبب الوضع الوبائي في المملكة.