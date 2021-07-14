أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 14-07-2021

البناء

• توقعت مصادر قانونيّة ونيابيّة أن يتم نقل ملف تفجير المرفأ بعد قرار المحقق العدلي ملاحقة النواب الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر انعقاد قريب للمجلس الذي يترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى وقيامه بتعيين نائب عام من قضاة النيابات العامة يعمل بالتوازي مع عمل المحقق العدليّ.

• رصدت مصادر إعلاميّة فلسطينيّة بداية لتداعيات نشر الفيديو الخاص بعملية أسر الجنديين في تموز 2006 توقعت معها أن يفتح النقاش مجدداً حول مدى جهوزيّة جيش الاحتلال لمنع تسلل المقاومة إلى المستوطنات سواء في غلاف غزة او منطقة الجليل في ضوء الفشل الذي يظهره الفيديو لقدرة جيش الاحتلال على التحرّك.

اللواء

• تصر دولة كبرى على دور لها في تأليف الحكومة، باعتبار الأكثرية الحالية صديقة لها، من زاوية النفوذ الجيوسياسي في بلدين متجاورين.

• اتصل مدير عام أحد الصناديق بالموظفين العاملين فيه، مبلغاً إياهم أنه بات في وارد الاستقالة، وانتهاء أعمال الصندوق.

• رئيس إحدى الدوائر في إحدى الوزارات الذي احيل إلى التقاعد منذ سنتين ما زالت السيّارة التابعة لوزارته مركونة امام منزله، ولم تعد إلى الجهة المالكة لها.

الجمهورية

• طلب وزير من مرجع روحي مساعدته في ملف يخص وزارته ويتعلق بقواعد السلامة العامة

• يسعى قطب سياسي لإعادة نسج علاقة مع تيار سياسي خصم للتحالف معه إنتخابياً في أحد أقضية جبل لبنان لقطع الطريق على حزب بارز في المنطقة عينها.

• حصلت تطورات مفاجئة أخَّرت إستكمال تطبيق نتائج مؤمر مصحالة عُقدت أخيراً.

• تهتم سفارات غربية بتتبع تطوّر موضوعي المحروقات والكهرباء ساعة بساعة.

المصدر: صحف