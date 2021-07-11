الأفران: نتكبد أعباء كبيرة لتأمين الخبز بكلفة معقولة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2021 - 15:40

الأفران: نتكبد أعباء كبيرة لتأمين الخبز بكلفة معقولة

منذ 4 ساعة 11 July، 2021
الافران
لبنان

شدد اتحاد نقابات المخابز والأفران في بيان اليوم، على أن “سعر صرف الدولار بلغ اليوم عتبة العشرين ألف ليرة، وأسعار كل المواد التي تدخل في صناعة الخبز تتأثر ارتفاعا، فضلا عن كلفة اليد العاملة التي تضاعفت والصيانة التي تدفع بالدولار نقدا على أساس سعر السوق السوداء”.

ولفت إلى أن “ما قام به الوزير راوول نعمه منذ بدء الأزمة يهدف إلى الحفاظ على سلامة الوضع التمويني من خلال دعم مادة الطحين وتأمين القمح مدعوما، واستمرار مؤسسات الأفران والمخابز بالعمل لتلأمين الرغيف للمواطنين”.

وأشار إلى “الأوضاع أثرت على كل المقومات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية منها الافران والمخابز التي تتكبد أعباء كبيرة في ظل الظروف الخطيرة لتأمين الخبز بالكلفة المعقولة”.

وأوضح أن “وزارة الاقتصاد والتجارة على تنسيق تام مع اتحاد نقابات المخابز والأفران للسهر على تطبيق القوانين والأنظمة التي تصب في المصلحة العامة”. ودعا “كل من يتناول القطاع بسوء الى عدم التطاول عليه في ظل الازمات المتراكمة والخطيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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