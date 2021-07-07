مصادر عراقية: هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة عين الاسد في الانبار والتي تعد اكبر قاعدة تشغلها القوات الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 13:38
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قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب المهددة بالتهجير في النقب للمرة الـ190
سلطات كردستان العراق: هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أربيل الدولي حيث توجد قوات أميركية من دون وقوع خسائر أو أضرار
وسائل إعلام عراقية: استهداف جوي يطال قاعدة حرير العسكرية المجاورة لمطار أربيل في كردستان العراق
وصول الوفد السوري إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان للمشاركة في الاجتماع الدولي الـ16 حول سوريا بموجب صيغة أستانا
الحرس الثوري الإيراني يتسلم أسلحة ومعدات استراتيجية وحديثة في مراسم حضرها القائد العام اللواء حسين سلامي
اللواء سلامي: سياستنا دفاعية لكن استراتيجيتنا هجومية ونحن من نختار ساحة ونوعية المعركة مع الأعداء
اجتماع بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية ووفد قيادي من حركة طالبان في الخارجية الإيرانية في طهران
وزير الخارجية الإيراني: على الأطراف الأفغانية العودة إلى طاولة الحوار لأن استمرار الصراع لن تكون له نتائج إيجابية
طالبان تهاجم مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس شمال غرب أفغانستان للمرة الأولى منذ بدء هجوم كبير على القوات الحكومية
البيان الختامي لمؤتمر اتحاد الإعلاميين اليمنيين في صنعاء: فلسطين هي قضية المسلمين ويجب الدفاع عنها حتى تحريرها
البيان الختامي لمؤتمر اتحاد الإعلاميين اليمنيين: الاتفاق على تطوير التنسيق بين الإعلام المقاوم وتدشين أنشطة مشتركة
وزير الإعلام اليمني في مؤتمر اتحاد الإعلاميين اليمنيين: إيقاف مواقع إعلام المقاومة يعكس فاعليتها ويعد انتصاراً للمقاومة
تونس تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو أثيوبيا إلى التوقف عن ملء سد النهضة واستئناف المفاوضات مع مصر والسودان
وزير الخارجية الأميركي يطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بضمان وصول "كامل وآمن" للمساعدات إلى إقليم تيغراي شمال البلاد
البنتاغون: القوات الأميركية غادرت قاعدة باغرام قرب كابول من دون إبلاغ السلطات الأفغانية مسبقاً بالساعة المحددة لانسحابها
الرئيس الأميركي جو بايدن يدعو للتحقيق "بشجاعة" في هجوم أنصار سلفه دونالد ترامب على الكابتول بعد مرور 6 أشهر على الحادثة
هيئة الأرصاد الجوية الأميركية: عاصفة إلسا الاستوائية تشتد وتتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا
الصين تعلن عن بؤرة إصابات متزايدة بفيروس كورونا في مدينة رويلي عند الحدود مع بورما
الحكومة الإندونيسية تحذّر من الأسوأ في الموجة الجديدة من انتشار كوفيد-19 وتوسع نطاق القيود المفروضة لمواجهتها
السلطات الأسترالية: الإغلاق المفروض منذ نهاية حزيران/يونيو في سيدني سيمدد أسبوعاً على الأقل في مواجهة تجدد انتشار كورونا
الكرملين: حديث لندن عن نيتها مواصلة انتهاك الحدود الروسية من قبل السفن البريطانية يسبب القلق
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هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادلٍ لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
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مصادر عراقية: هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة عين الاسد في الانبار والتي تعد اكبر قاعدة تشغلها القوات الاميركية
منذ 25 mins
7 July، 2021
عاجل
العراق
قاعدة عين الاسد
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