مصادر عراقية: هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة عين الاسد في الانبار والتي تعد اكبر قاعدة تشغلها القوات الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 7 2021 - 13:38

مصادر عراقية: هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة عين الاسد في الانبار والتي تعد اكبر قاعدة تشغلها القوات الاميركية

منذ 25 mins 7 July، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة