كورونا حول العالم.. الإصابات العالمية تتجاوز 183.84 مليون والوفيات 4 ملايين و134287

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.84 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و134287.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

– الولايات المتحدة: 604744 وفاة و33882712 إصابة.

– الهند: 402005 وفاة و30545433 إصابة.

– البرازيل: 523587 وفاة و18742025 إصابة.

– فرنسا: 111161 وفاة و5786203 إصابة.

– روسيا: 297451 وفاة و5610941 إصابة.

– تركيا: 49924 وفاة و5444786 إصابة.

– المملكة المتحدة: 128222 وفاة و4903434 إصابة.

– الأرجنتين: 95597 وفاة و4526473 إصابة.

– إيطاليا: 127649 وفاة و4263317 إصابة.

– كولومبيا: 108314 وفاة و4324230 إصابة.

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

25 – العراق: 17316 وفاة و1371475 إصابة.

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9781 وفاة و753192 إصابة.

41 – الإمارات: 1834 وفاة و639476 إصابة.

‭42‬ – لبنان: 7861 وفاة و545570 إصابة.

43‭ ‬- المغرب: 9319 وفاة و534550 إصابة.

44 – السعودية: 7876 وفاة و492785 إصابة.

المصدر: وكالة رويترز