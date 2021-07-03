فرنسا تعلن استئناف عملياتها العسكرية المشتركة مع مالي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2021 - 01:52

فرنسا تعلن استئناف عملياتها العسكرية المشتركة مع مالي

منذ 1 ساعة 3 July، 2021
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