البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتقد أنه لا يمكن الانتصار في الحرب بأفغانستان لهذا دعمنا العملية الدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2021 - 22:38
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة الإثنين المقبل 4 عصراً
وزير الصحة حمد حسن: 3 حالات مصابة بفيروس كورونا "دلتا" في لبنان وبرنامج الترصد الوبائي يعمل على تحديد مصدرها
الباحث في مختبرات كورونا في الجامعة اللبنانية فادي عبد الساتر: التثبت من وجود 7 حالات مصابة بالمتحور الهندي 4 منها محلية
وزارة الصحة العامة: 210 إصابات وحالتا وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
مؤسسة كهرباء لبنان: توقيف معملي دير عمار والزهراني لحين تفريغ حمولة ناقلة الغاز أويل في حال تم فتح الاعتماد المستندي لها
الوكالة الوطنية للإعلام: المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ يطلب رفع الحصانة عن نواب ومدراء عسكريين وأمنيين لاستجوابهم
النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر: نؤكد استعدادنا للحضور أمام المحقق العدلي لإجراء اللازم في الوصول لحقيقة انفجار المرفأ
الرئيس نبيه بري تعليقاً على الصلاة من أجل لبنان في الفاتيكان: هي دعوة صادقة من أهل الأرض لرب السماء
الشيخ علي الخطيب: للترفع عن الحسابات والمحاصصة لأنّ المرحلة صعبة ولا مناص من تسوية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة
قائد الجيش العماد جوزاف عون يتفقد الوضع في طرابلس: ممنوع المس بأمن المدينة ولا تساهل مع من يعبث بالاستقرار كائناً من كان
الشيخ علي الخطيب: للترفع عن الحسابات والمحاصصة لأنّ المرحلة صعبة ولا مناص من تسوية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة
الشيخ أحمد قبلان للسياسيين: احذروا من لحظة غضب شاملة وتعقلوا وسارعوا إلى تسهيل عملية تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد
وزارة الاقتصاد والتجارة تحدّد سعر ربطة الخبز زنة 876 غراماً بـ4000 ليرة في المتاجر و3750 ليرة في المخابز
نقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية تبدأ إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم إيجاد حل للرواتب وارتفاع أسعار المحروقات
قوات الاحتلال تنسحب من بلدة سلوان في القدس المحتلة بعد مواجهات عنيفة من الأهالي أطلقت خلالها قنابل الغاز نحو المنازل
قوات الإحتلال تستهدف الصحافيين بشكل مباشر خلال المواجهات المستمرة في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس
الإعلام العبري: تفكيك مجسم "نجمة داوود" وإخلاء المستوطنين في البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا
حركة حماس: عدوان الاحتلال على غزة لن يغير من إصرار شعبنا ومقاومته على مواصلة المشوار النضالي بكل السبل
حركة حماس: عدوان الاحتلال على غزة لن يغير من إصرار شعبنا ومقاومته على مواصلة المشوار النضالي بكل السبل
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الشركاء الغربيون يستغلون المفاوضات في فيينا لتغيير بنود الاتفاق النووي مع إيران
إصابة 6 يمنيين نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة
حركة طالبان: سيمهد انسحاب القوات الأميركية الكامل الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم في ما بينهم
شركة جونسون أند جونسون تؤكّد أنّ لقاحها فعال ضد متحور دلتا واستجابة الجسم المناعية يمكن أن تستمر 8 أشهر على الأقل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تقرير لواشنطن بوست يفيد أن بكين بدأت بناء أكثر من 110 صوامع لإطلاق صواريخ عابرة للقارات
شركة جونسون أند جونسون تؤكّد أنّ لقاحها فعال ضد متحور دلتا واستجابة الجسم المناعية يمكن أن تستمر 8 أشهر على الأقل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الدفاع الألمانية: انهينا سحب قواتنا من أفغانستان بعد نحو 20 عاما على الوجود هناك في عملية بدأت في أيار الفائت
وفاة نحو 69 شخصا بشكل مفاجئ نتيجة موجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليون دولار خلال 2020 و2021
بريطانيا: تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام عند 26068 إصابة
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتقد أنه لا يمكن الانتصار في الحرب بأفغانستان لهذا دعمنا العملية الدبلوماسية
منذ 1 ساعة
2 July، 2021
الانسحاب من افغانستان
الولايات المتحدة الاميركية
بايدن
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