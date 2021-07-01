الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خانيونس

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار تجاه أراضي المواطنين الزراعية شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة داخل موقع “أحراش كيسوفيم” العسكري نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الإحتلال تفتح بين الفينة والأخرى نيران أسلحتها الثقيلة تجاه منازل المواطنين والمزارعين في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وعلى الصيادين في عرض بحر القطاع في انتهاك واضح لاتفاق التهدئة المبرم بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية.

المصدر: فلسطين اليوم