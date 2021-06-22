ما علاقة أدوية ضغط الدم بالذاكرة ؟

أدوية ضغط الدم لها مفعول سحري على ذاكرة الإنسان:

-تساعد في تحسين مستويات الذاكرة.

-تقلل من إحتمالية الإصابة بالخرف.

-تساعد على تقوية إدراك الإنسان على المدى الطويل.

كشف باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا أن هناك بعضا من أدوية خفض ضغط الدم، لها القدرة على تحسين مستويات ذاكرة كبار السن بنسبة تصل الى 19 في المائة.

نتائج الدراسة أكدت أن مستويات الانتباه لدى المتطوعين الذين شملتهم الدراسة ، الذين بلغ عددهم 12500، وتبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر، أصبحت أفضل بعد 3 سنوات من تناولهم عقاقير تتجاوز الحاجز الدموي الدماغي ، خاصة عقار حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2، مثل كانديسارتان وإربيسارتان، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين مثل راميبريل وليزينوبريل.

ولدى كل نوع من من هذه العقارات طريقة عمل مختلفة لخفض مستوى ضغط الدم، اذ يعبر بعضها الحاجز الدموي الدماغي ويؤثر على الوظيفة الإدراكية للمخ .

نتائج الدراسة أثبتت أن هذه الأدوية قلّلت من ضعف الإدراك وأدت الى إبطاء تدهور الذاكرة، وتصنف أمراض ارتفاع ضغط الدم، على أنها من الاسباب الرئيسية التي تساعد في تراجع الذاكرة والخرف لدى كبار السن.

وبحسب مسؤولي الدراسة فإنه حتى الآن لا توجد نتائج تؤكد من هو العقار الأكثر فائدة من حيث رفع مستويات الذاكرة ، إلا أنه حتى الآن تعد أدوية حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، هي الأكثر فائدة على إدراك الإنسان على المدى الطويل.

وسبق وأظهرت دراسات خلال السنوات الماضية ، فوائد حاصرات قنوات الكالسيوم ومدرات البول في تقليل نسبة الإصابة بالخرف وتراجع الذاكرة لدى كبار السن.

المصدر: ديلي ميل